Chặn dịch vào Tây Nam: Chốt '5 không'

Vẫn phía trái con sông, lội ruộng dọc biên giới Việt Nam - Campuchia gần 2 tiếng đồng hồ là tới chốt số 10, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 , gần 2 năm nay.

Chốt số 10 nằm ở ấp Phú Quý (xã Phú Lộc, TX.Tân Châu), cách mốc B chỉ hơn 100 m. Đoạn biên giới này hiện vẫn chưa phân giới cắm mốc do ta và Campuchia chưa thống nhất trong việc giải quyết khu vực địa hình chóp nón, nên chốt chưa được xây dựng nhà cửa, công trình như những nơi khác.

Chốt, vốn là cái lều coi ruộng của chú Út Liêm trong ấp Phú Quý. 4 thân gỗ cắm xuống bờ kênh, mái lợp tôn, xung quanh quây nửa phần tôn, sàn lót gỗ tạm cao chừng nửa mét để tránh nước dâng mùa mưa. Chú Út Liêm kể: “Đầu năm trước, bộ đội ra ở nhờ chống dịch. Miết hơn 1 năm, giờ tui nhường nhà cho anh em luôn”, và chỉ căn bếp lợp tôn kề bên: “Tui giúp bộ đội mình làm đấy”.

Thượng úy - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tiến (36 tuổi, cán bộ Đồn biên phòng Cát Bà, TP.Hải Phòng) mới tăng cường vào An Giang làm nhiệm vụ chống dịch, là chốt trưởng, kể: Chốt có 9 người, đủ lực lượng biên phòng, bộ đội Trung đoàn 892 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an TX.Tân Châu, công an và dân quân xã Phú Lộc. Trực 24/7 tại chốt, đặc biệt phải tăng cường tuần tra liên tục từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, không để xuất nhập cảnh trái phép.