Chặn xe biển xanh trên QL1, tài xế taxi say xỉn bị phạt 18 triệu đồng

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 20 giờ ngày 23.9, khi xe BS 80A - 031.49 đang lưu thông trên QL1 theo chiều bắc - nam đoạn qua xã Triệu Thượng (H.Triệu Phong) thì bị xe taxi hãng Sun BS 74A - 083.75 do ông Quang điều khiển chiều ngược lại, chặn đầu không cho di chuyển.

Sau đó, Công an H.Triệu Phong có mặt tại hiện trường, giải phóng cho xe 80A tiếp tục lưu thông. Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế Quang đo nồng độ cồn nhưng tài xế không chấp hành.

Tại cơ quan công an, tài xế Quang cho biết do say xỉn nên chạy ngược chiều trên QL1, tuy nhiên ông Quang nghĩ mình đang đi đúng đường, còn các xe khác mới đi sai đường. Trong số các xe bị tài xế Quang tặng có xe biển xanh BS 80A.

Trước đó, tài xế Quang đã chặn 1 xe container, hai bên xảy ra cãi vã nhưng thấy tài xế taxi Sun có dấu hiệu say xỉn nên tài xế container bỏ đi.