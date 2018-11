Cháy dữ dội xưởng vật tư nhà máy sản xuất kết cấu thép

Thấy cháu họ bị công an lập biên bản xử lý vì đánh người nhập viện, Phó bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình ở Nghệ An đến cản trở và đấm vào ngực Trưởng công an xã. Ông này sau đó bị kỷ luật cảnh cáo.