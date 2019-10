Cháy ở Khe Sanh: Tiệm bánh kem, tiệm cắt tóc và shop áo quần bị thiêu rụi

Sáng 28.10, Công an TT.Khe Sanh cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân một vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Vào khoảng 23 giờ ngày 27.10, ngọn lửa bất ngờ bùng phá t tại tiệm bánh kem do bà L.T.N (ngụ khóm 3A, TT.Khe Sanh) làm chủ. Ngay sau đó, lửa cháy lan qua tiệm cắt tóc và shop bán áo quần cạnh bên.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, những người có mặt trong các ki ốt đã chạy ra ngoài tri hô. Liền đó, người dân địa phương cùng Công an TT.Khe Sanh, Công an H.Hướng Hóa cũng tham gia chữa cháy. 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) được điều đến hiện trường dập lửa.