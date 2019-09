TP.HCM: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong hỏa hoạn tại Q.5

Sau khi Bộ Công an và Công an TP.HCM thi hành lệnh khám xét, khởi tố bắt giam hai lãnh đạo công ty Alibaba, chính quyền địa phương Q.Thủ Đức (TP.HCM) lo ngại tình hình an ninh trật tự sẽ diễn biến phức tạp.