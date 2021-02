Cháy xe bồn chở xăng dầu ở Tây Ninh

Thông tin ban đầu, theo Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TX.Trảng Bàng , Tây Ninh, lúc 19 giờ 10 phút ngày 22.2, đơn vị này nhận được tin báo cháy từ Công an tỉnh Tây Ninh , về vụ xe ô tô chở xăng dầu biển số 51D-38.719 tại trạm xăng dầu Tiến Ngọc Chương (thuộc KP.Lộc Trát, P.Gia Lộc, TX.Trảng Bàng). 15 cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đã đến tiếp cận hiện trường xảy ra vụ cháy. Thời điểm này, đám cháy đang bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ bồn chứa của xe và họng xả của bồn xe bên ngoài, có nguy cơ lan sang khu vực bể chứa, nhà bán hàng và khu vực trụ bơm.

Ngay sau đó, 2 đội hình phun bọt hòa không khí phun ngăn chặn cháy lan, 2 đội hình phun bột làm mát cán bộ chiến sĩ và làm mát xe bồn. Đồng thời, xin chi viện từ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an H.Gò Dầu, Công an H.Bến Cầu, các Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Trảng Bàng, khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty TNHH Sepzon Linh Trung Việt Nam, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh. Ngoài 15 cán bộ chiến sĩ và 3 xe chữa cháy của TX. Trảng Bàng , tổng cộng có thêm 16 xe chữa cháy, 134 cán bộ chiến sĩ các lực lượng và lực lượng tại chỗ hỗ trợ…