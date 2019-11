Chém người dã man để trả thù cho bạn gái 'đi vệ sinh bị thả dê'

Ngày 13.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) bắt khẩn cấp 6 nghi can chém người dã man, do Lê Quang Trường cầm đầu, để trả thù cho vụ bạn gái Trường đi vệ sinh bị... "thả dê".