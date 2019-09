Chiêm ngưỡng sâm Ngọc Linh quý hiếm - 'Quốc bảo của Việt Nam'

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My cho hay, không ai khác, việc phòng ngừa dịch bệnh trên cây sâm, bảo tồn củ sâm chất lượng, cũng như ngăn chăn tình trạng đưa sâm giống ngoại lai vào trồng xen kẽ với sâm Ngọc Linh, phải do cộng đồng người trồng sâm Nam Trà My thực hiện. Muốn làm điều đó, trước hết phải tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân thấy rõ trách nhiệm của mình với giá trị của cây sâm, chung tay giữ vững thương hiệu “Quốc bảo của Việt Nam"

Ảnh: Mạnh Cường