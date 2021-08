Chiều 11.8 có 3.960 ca mắc Covid-19 trong nước, thêm 4.806 ca khỏi bệnh

Trong các ca lây nhiễm mới, TP.HCM có 1.288 ca, Bình Dương 961 ca, Đồng Nai 551 ca, Long An 448 ca, Đồng Tháp 176 ca, Cần Thơ 103 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 79 ca, Khánh Hòa 61 ca, Đà Nẵng 56 ca, Bình Thuận 41 ca, An Giang 39 ca, Hà Nội 37 ca, Phú Yên 33 ca, Bình Phước và Ninh Thuận mỗi tỉnh 19 ca, Nghệ An 14 ca, Thanh Hóa 13 ca, Quảng Ngãi 5 ca, Hải Dương và Quảng Nam mỗi tỉnh có 4 ca.