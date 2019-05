Chiều nay, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra về giá điện

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, chiều nay 24.5, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ ở Hà Nội, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố thanh tra về giá điện theo chỉ đạo của Thủ tướng. Buổi công bố có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo quyết định của Tổng thanh tra Chính phủ, đoàn thanh tra do ông Lê Quang Tiệp, Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ 1), Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn, với sự tham gia của liên Bộ Công thương, Bộ Tài chính.

Đoàn sẽ tiến kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện thời điểm ngày 20.3.2019; phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua. Thời hạn kiểm tra là 35 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trước đó, Bộ Công thương cho hay, mức giá điện mới từ ngày 20.3 chỉ tăng 8,36%, thế nhưng, thực tế hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân lại có mức tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với các tháng trước.

Giải thích việc tiền điện tăng cao, EVN cho rằng, do thời gian này hằng năm, tại khu vực miền Nam, Tây nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37 độ C; khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nồm với độ ẩm cao, và có ngày nắng nóng trên 30 độ C, dẫn tới nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cho các thiết bị giải nhiệt, hút ẩm, đặc biệt là máy lạnh, tăng cao.

Cũng theo EVN, tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công thương công bố vào ngày 20.3 theo Quyết định 648/QĐ-BCT cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng.