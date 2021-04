Chiều nay thêm 14 bệnh nhân Covid-19 là các ca nhập cảnh

Theo Bộ Y tế, 14 ca mắc mới công bố chiều nay là các bệnh nhân Covid-19 thứ 2.759 - 2.772 tại Việt Nam, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (6 ca), Đà Nẵng (1 ca), Nghệ An (2 ca), TP.HCM (4 ca) và Quảng Nam (1 ca).

Chiều 16.4: Thêm 14 ca Covid-19 ở TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An và Khánh Hòa

Trong đó, bệnh nhân 2759 (nữ, 28 tuổi) có địa chỉ tại TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Bệnh nhân 2760 (nữ, 21 tuổi) có địa chỉ tại H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Các bệnh nhân 2759 - 2760 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) trên chuyến bay VJ8837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 15.4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh nhân 2761 (nam, 29 tuổi) có địa chỉ tại H.Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Bệnh nhân 2762 (nam, 37 tuổi) có địa chỉ tại H.Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh nhân 2763 (nữ, 69 tuổi) có địa chỉ tại Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bệnh nhân 2764 (nữ, 23 tuổi) có địa chỉ tại TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 13.4, các bệnh nhân 2761 - 2764 từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) trên chuyến bay VN5064. Kết quả xét nghiệm ngày 15.4 cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly , điều trị tại Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh nhân 2765 (nam, 27 tuổi), có địa chỉ tại H.Đan Phượng, Hà Nội. Ngày 7.4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 15.4 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 2766 (nam, 23 tuổi) có địa chỉ tại H.Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 2767 (nam, 22 tuổi) có địa chỉ tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 14.4, các bệnh nhân 2766 - 2767 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vinh (Nghệ An) trên chuyến bay VJ7835 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nghệ An. Kết quả xét nghiệm ngày 16.4 cho thấy, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Bệnh nhân 2768 (nam, 21 tuổi) có địa chỉ tại TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh nhân 2769 (nam, 33 tuổi) có địa chỉ tại H.Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh nhân 2770 (nam, 25 tuổi) có địa chỉ tại H.Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 2771 (nữ, 44 tuổi) có địa chỉ tại H.Thạch Phú, tỉnh Bến Tre.

Ngày 14.4, các bệnh nhân 2768 - 2771 từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN88. Kết quả xét nghiệm ngày 15.4 cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Bệnh nhân 2772 (nữ, 27 tuổi) có địa chỉ tại H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 11.4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Theo kết quả xét nghiệm ngày 16.4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam.

Trong ngày 16.4, thêm 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số 2.772 bệnh nhân tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 2.475 ca đã được điều trị khỏi.