Chiều nay thêm 80 ca mắc Covid-19, 38 bệnh nhân đang rất nặng và nguy kịch

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 12 giờ đến 18 giờ hôm nay, có thêm 80 ca mắc Covid-19, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 10.731 - 10.810 tại Việt Nam.

Trong 80 ca mắc mới, 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại TP.HCM 4 ca và Khánh Hòa 1 ca; 75 ca lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 26 ca, Bắc Giang 29 ca, Bắc Ninh 8 ca, Hà Tĩnh 11 ca và Nghệ An 1 ca. 69/75 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cụ thể, trong 5 ca nhập cảnh, bệnh nhân có mã số BN10751 (nam, 25 tuổi), địa chỉ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Ngày 11.6, bệnh nhân từ Anh nhập cảnh sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) trên chuyến bay VN50 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim (Khánh Hòa).

Bệnh nhân có mã số BN10807 (nữ, 27 tuổi) địa chỉ tại Q.1, TP.HCM. Ngày 22.5, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 12.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân có mã số BN10808 (nữ, 28 tuổi) địa chỉ tại Q.Tân Bình, TP.HCM. Ngày 13.6, bệnh nhân từ Singapore nhập cảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5654 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân có mã số BN10809 (nam, 41 tuổi) địa chỉ tại Q.Tân Bình, TP.HCM. Ngày 12.6, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE681 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân có mã số BN10810 (nam, 37 tuổi) địa chỉ tại H.Cần Giờ, TP.HCM. Ngày 12.6, bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu Thuận Phát 179 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 12.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trong 75 ca ghi nhận trong nước, 11 ca tại Hà Tĩnh gồm 9 ca là các trường hợp F1 và 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Bệnh nhân có mã số BN10732 ghi nhận tại Nghệ An (nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại TP.Vinh, Nghệ An) là F1 của bệnh nhân có mã số BN10192. Kết quả xét nghiệm ngày 13.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An

29 bệnh nhân tại Bắc Giang đều phát hiện trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các hhu công nghiệp.

Trong 8 ca tại Bắc Ninh, 1 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc và 5 ca là các trường hợp F1.

26 bệnh nhân tại TP.HCM gồm 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, 2 ca liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng, 18 ca là các trường hợp F1 và 4 ca đang điều tra dịch tễ.

Thêm 238 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh

Theo Bộ Y tế, trong hôm nay, có thêm 238 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Cả nước hiện có gần 6.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 106 cơ sở y tế.

Trong đó, 3.283 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, 107 ca tiên lượng nặng, 138 ca nặng phải thở ô xy, 39 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, 26 ca nguy kịch phải thở máy xâm nhập và 12 ca nguy kịch phải đặt ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).