Chiều nay thêm 95 bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm trong nước, Bắc Giang có 44 ca

Nữ bệnh nhân 38 tuổi tử vong do Covid-19 gây biến chứng Chiều nay, 24.5, Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong thứ 44 tại Việt Nam, là bệnh nhân 4807 (nữ, 38 tuổi, công nhân khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang). Trước đó, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, rát họng, mệt mỏi, được làm xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế H.Yên Dũng (Bắc Giang) ngày 17.5. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp. Tối 22.5, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng: ho, tức ngực, khó thở, đau rát họng, phổi thông khí giảm hai bên. Chẩn đoán khi vào viện: viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp. Bệnh nhân được xử trí thở ô xy mặt nạ, điều trị kháng sinh, kháng viêm. Khoảng 1 giờ ngày 23.5 bệnh nhân diễn biến nặng hơn, tức ngực, khó thở nhiều, chụp X-quang cho thấy phổi tổn thương lan tỏa hai bên, được cấp cứu thở ô xy. Đến 22 giờ bệnh nhân suy hô hấp nặng hơn. Qua hội chẩn với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, tiếp tục hồi sức nhưng tình trạng tiếp tục diễn biến xấu hơn, ngừng tuần hoàn, cấp cứu ngừng tuần hoàn không có kết quả. Bệnh nhân tử vong lúc 4 giờ 30 ngày 24.5. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển.