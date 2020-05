Chiêu trò trục lợi chính sách ở Trà Vinh

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Trà Vinh, tình trạng trục lợi chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công xảy ra phổ biến tại 7 huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải, và TP.Trà Vinh, thiệt hại ngân sách ban đầu đã được thanh tra xác định hơn 130 tỉ đồng.

Các vụ trục lợi chính sách trên được ví là một cơn “địa chấn” sai phạm với quy mô liên đới khoảng 100 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức. Trong đó, nhiều lãnh đạo chủ chốt đã bị cơ quan thanh tra nêu tên như ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy (nguyên Chủ tịch UBND H.Trà Cú); ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh (nguyên Chủ tịch UBND H.Trà Cú); ông Lâm Sáng Tươi, Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nguyên Chủ tịch UBND H.Châu Thành); ông Trần Văn Diều, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành (nguyên Phó chủ tịch UBND H.Châu Thành), và hàng loạt chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND các huyện khác.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh chỉ mới khởi tố 13 bị can để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gây thiệt hại số tiền gần 120 tỉ đồng xảy ra tại Phòng TN-MT TP.Trà Vinh. Trong 13 bị can này, có Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Diệp Văn Thạnh và Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Trần Trường Sơn.