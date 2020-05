Chiêu trò trục lợi chính sách ở Trà Vinh: Cần xử lý nghiêm cán bộ sai phạm

Hôm qua 5.5, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 4), Phòng CSHS (PC02) Công an TP.HCM, cho biết vừa bắt giữ 6 nghi can về hành vi “ cho vay lãi nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận Nghệ An là khu vực có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất cả nước: đo tại Tương Dương 41oC, Con Cuông 40oC, Quỳ Hợp 39,4oC.