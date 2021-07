Chính phủ đề xuất áp dụng biện pháp chưa có trong luật để chống dịch Covid-19

Về nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước, Ủy ban Xã hội đề nghị bỏ nội dung chuyển 1.237 tỉ đồng cho Bộ Y tế để phòng, chống dịch mà Chính phủ đề xuất.

Đối với việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế, Ủy ban Xã hội cũng đề nghị Chính phủ cần có các giải pháp tránh tối đa các tiêu cực, lãng phí có thể xảy ra trong hoạt động này.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đưa vào nghị quyết nguyên tắc chính sách đối với các chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông dân, người lao động khu vực phi chính thức, lao động trong các doanh nghiệp bị ngừng, nghỉ việc, mất việc làm, các nhóm doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 , bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia.