Chính quyền bất lực trước nạn xe tải hoành hành, dân chịu trận

Do ảnh hưởng của thiên tai , dọc tuyến đê sông Chu, đoạn chạy qua địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) nhiều điểm bị hư hỏng, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đê trên.

Ông Trương Văn Dòng (55 tuổi, ngụ tại thôn Long Linh Nội, xã Thọ Trường) cho biết: “Không chỉ gây hư hỏng mặt đường, gây ô nhiễm, mỗi khi chạy qua, xe tải lớn còn chiếm hết lòng đường. Nguy hiểm hơn nữa là thời điểm các cháu học sinh đến lớp và ra về, đường đông đúc mà xe tải thì cứ chạy băng băng. Chúng tôi đã kiến nghị với chính quyền cần có biện pháp để ngăn chặn tình trạng xe tải chở vật liệu đến sửa đê, nhưng không được ngăn chặn”, ông Dòng nói.

Trước tình hình trên, vào tháng 8, UBND xã Thọ Trường đã giao lực lượng công an xã lập chốt, túc trực 24/24 giờ, để khi phát hiện có xe tải chở vật liệu thi công dự án đê sông Chu thì hướng dẫn , yêu cầu lái xe chạy đúng tuyến đường được phê duyệt để chở vật liệu. Tuy nhiên, theo ông Trịnh Bá Lập, Chủ tịch UBND xã Thọ Trường, khi phát hiện xe tải chạy sai tuyến, lực lượng công an xã túc trực để hướng dẫn xe đi đúng tuyến, nhưng bị các lái xe tải chống đối, đe dọa, chửi bới.

“Thậm chí họ (lái xe tải) còn đối mặt, tuyên bố sẽ dùng xe đâm chết công an xã nếu bị ngăn cản. Có hôm họ kéo hàng chục xe tải, xe ô tô con và hàng chục người đến đe dọa công an xã . Thấy lực lượng của họ áp đảo, bà con nhân dân đã tập trung ra, nhưng chúng tôi đã vận động bà con bình tĩnh, nếu không đã xảy ra chuyện lớn giữa người dân với các lái xe tải rồi. Sau đó, chúng tôi phải làm văn bản gửi UBND huyện Thọ Xuân và Công an huyện Thọ Xuân đề nghị có biện pháp giúp đỡ xã xử lý tình trạng xe quá tải, và ổn định tình hình địa phương”, ông Lập nói.