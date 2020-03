Chính quyền làm việc với gia đình tổ chức đám cưới đốt hàng vạn quả pháo tép

Liên quan đến sự việc một đám cưới tại Hà Nội đốt hàng vạn quả pháo tép dây , chiều 3.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, chính quyền xã này đã xác định chính những người tổ chức đám cưới đã đốt pháo sai quy định, trong ngày mai sẽ mời những người liên quan lên làm rõ sự việc để xử lý theo quy định.

Cụ thể, theo vị này, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, ban lãnh đạo xã Phù Lỗ đã yêu cầu lực lượng công an xã về gia đình tổ chức đám cưới để xác minh rõ sự việc.

Pháo được giăng nhiều vòng trước cửa vào hội trường, và đốt trước khi đón cô dâu vào làm lễ cưới Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, đám cưới này do ông V.V.N và bà T.T.M.H (trú tại địa bàn) tổ chức cho con trai. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng có mặt, đại diện gia đình đi vắng nên chưa thể làm rõ sự việc.

“Xác minh từ người dân và em của bà T.T.M.H thì có sự việc đốt pháo tép dây trong đám cưới, còn vấn đề đốt pháo hoa thì chưa làm rõ được. Do đại diện gia đình không có nhà nên phía công an đã để lại giấy mời. Trong ngày mai, đại diện gia đình lên công an xã làm việc để làm rõ”, vị này thông tin, và cho hay ngay trong chiều 3.3, phía Công an huyện cũng đã về địa phương chỉ đạo rất sát sao, yêu cầu cần “xác minh nhanh, giải quyết gọn” sự việc để tránh gây bức xúc trong dư luận.

Vị lãnh đạo xã Phù Lỗ cũng cho biết thêm, ông V.V.N không phải là quan chức như trên mạng xã hội đồn đoán, ông N. là cư dân trên địa bàn, và làm kinh doanh tự do, còn về kinh tế gia đình thì chính quyền xã Phù Lỗ không nắm rõ.

Xác pháo rơi đỏ đường Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện những video, hình ảnh về một "đám cưới trong mơ” tại xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) với biệt thự, xe sang, sân khấu hoành tráng và dàn sao nổi tiếng về biểu diễn phục vụ, khiến nhiều bạn trẻ ước ao.

Đáng chú ý, qua hình ảnh, video bài đăng cho thấy, ngoài việc vung tiền tổ chức đám cưới linh đình cho con trai, gia chủ còn ngang nhiên giăng hàng chục mét dây pháo tép, tương ứng với hàng vạn quả pháo tép nhỏ, trước cổng và lối vào hội trường, sau đó đốt giữa ban ngày, bất chấp pháp luật, khiến cư dân mạng bức xúc.

Nhiều người cho rằng, người có tiền, có học mà coi thường pháp luật thì cần phải xử lý nghiêm, quyết liệt.