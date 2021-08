Cho cấp phép vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng có điều kiện

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay (7.8), bộ này sẽ họp hội đồng thẩm định kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 2 (pha 2) vắc xin Covid-19 “made in VN” NanoCovax do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu, phát triển. Trước đó, theo yêu cầu của Bộ Y tế, ngày 5.8, Công ty Nanogen đã có báo cáo lên Cục Khoa học công nghệ - Đào tạo của bộ này; Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia và các đơn vị liên quan về kết quả nghiên cứu TNLS vắc xin NanoCovax ước tính hiệu quả bảo vệ dựa trên kết quả sinh miễn dịch. Vắc xin NanoCovax đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Bộ Y tế phê duyệt TNLS giai đoạn 1, 2 và giai đoạn 3 (hiện đang trong giai đoạn 3a) đánh giá tính an toàn, sinh miễn dịch, hiệu lực bảo vệ của vắc xin trên người VN tình nguyện từ 18 tuổi. Liên Châu