'Chợ đen' tiền ảo

Pháp luật Việt Nam không công nhận tiền ảo Trong các quy định của pháp luật hiện hành (bao gồm cả luật Dân sự năm 2015) chưa có quy định cụ thể về tài sản ảo (bao gồm cả tiền ảo với tư cách là một loại hình tài sản ảo). Tuy nhiên, theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16.5.2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, thì các loại tiền ảo (ví dụ như Bitcoin) không nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh bị cấm theo hình thức thương mại điện tử. Theo quan điểm của Bộ Công thương, “Bitcoin không đáp ứng các đặc tính cơ bản của hàng hóa hay dịch vụ. Do đó, Bitcoin không phải là hàng hóa, dịch vụ”. Ngoài ra, từ tháng 4.2018, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về một số giải pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo. Trong đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện các giao dịch thanh toán, giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới… có liên quan tới tiền ảo… Tuy nhiên, theo đánh giá của đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), hoạt động mua bán, giao dịch tiền ảo hiện nay chủ yếu thông qua tài khoản ngân hàng. Để đối phó với cơ quan chức năng, các sàn giao dịch tiền ảo yêu cầu nhà đầu tư khi chuyển tiền không sử dụng các ngôn ngữ “nhạy cảm” liên quan đến tiền ảo, đồng thời không sử dụng tài khoản cố định mà liên tục thay đổi.