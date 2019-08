Cho ở nhà, mất luôn nhà: Vì sao vẫn chưa cưỡng chế thi hành án?

"Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế thi hành án của Công an TP.Bến Tre đã sẵn sàng, nhưng chưa biết nơi ở mới của người bị cưỡng chế nên chưa định được ngày và chưa thể trình Giám đốc Công an tỉnh xem xét, phê duyệt", thượng tá Lê Quang Gốc, Trưởng công an TP.Bến Tre nói với PV Thanh Niên trong sáng 22.8.