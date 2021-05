Chó Pitbull cắn chết người: Muốn nuôi chó Pitbull phải cần nhiều kinh nghiệm

Hay mới đây, ngày 20.5, anh H.T.H (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An) dẫn con chó Pitbull nặng gần 60 kg nuôi trong nhà đến ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An uống cà phê. Lúc này, có một thanh niên quen với anh H. đến ngồi chung để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, người này có quơ tay, quơ chân và bất ngờ bị con chó Pitbull bất ngờ tấn công, cắn nhiều vết vào cơ thể dẫn đến tử vong. Anh H. can ngăn cũng bị con chó Pitbull quật ngã và cắn nhiều vết trên đầu, vai, tay phải nhập viện cấp cứu.