Chồng câm điếc sát hại vợ, dựng hiện trường giả: Khởi tố, bắt giam bị can

Sáng 25.5, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ án chồng câm điếc sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả thành vụ “giết người, cướp tài sản”, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tới (31 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội giết người.