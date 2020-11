Chủ động đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Dốc toàn lực tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng Ngày 1.11, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết đã điều động 32 ghe thuyền để tìm kiếm các nạn nhân mất tích bằng đường sông. Lực lượng chức năng tìm kiếm trên diện tích hơn 200 ha mặt nước, nhưng do lượng rác dày khoảng 40 cm phủ kín mặt nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, lực lượng trên bộ với hơn 500 người và chó nghiệp vẫn tiếp tục tìm kiếm. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 1.11, tại hiện trường trời mưa lớn, lực lượng Công an H.Nam Trà My đã rào dây phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn. Theo dấu quạ đen trên sông Tranh, tìm người Trà Leng đang mất tích vì sạt lở Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Trong lúc tìm kiếm bằng đường sông, lực lượng chức năng phát hiện một cồn đất nổi lên giữa ngã ba sông Tranh, trước đây không có. Giả thiết đặt ra những nạn nhân bị vùi lấp tại đây. Hôm nay (2.11), sẽ đưa xe cơ giới tiếp cận tìm kiếm tại cồn đất giữa sông này”. Ông Bửu nhấn mạnh, lực lượng chức năng sẽ dốc toàn lực để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích vì bão số 10 đang tiến vào Biển Đông, thời tiết xấu gây nguy hiểm. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết liên quan sự cố nhiều công nhân, cán bộ thủy điện Đăk Mi 2 bị mắc kẹt, cô lập ở xã Phước Công (H.Phước Sơn), trong ngày 1.11, 48 người còn lại đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, nâng tổng số người thoát nạn lên 215 người. Huy Đạt - Mạnh Cường