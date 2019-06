Chủ tịch Hà Nội: Để nghiêm kỷ cương thì đập hẳn nhà 8B Lê Trực cũng được

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào tháng 10 năm ngoái, UBND TP.Hà Nội đã có báo cáo Thủ tướng về tình hình phá dỡ phần sai phạm tại dự án nhà ở 8B Lê Trực, trong đó khẳng định sẽ kiên quyết phá dỡ tầng 17, 18 (nhưng đến nay vẫn chưa phá dỡ). Tại báo cáo, Hà Nội việc phá dỡ giai đoạn 1 gồm tầng 19 và tum thang được tiến hành từ tháng 11.2015 đã hoàn thành, đảm bảo an toàn, dù gặp nhiều khó khăn. Việc phá dỡ giai đoạn 2 gồm tầng 17 và 18, theo UBND TP.Hà Nội, còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa, khi Hà Nội nhiều lần nhận được đề nghị của nhà thầu phá dỡ đề nghị dừng thi công do ảnh hưởng đến an toàn chịu lực và kết cấu tòa nhà. Do đó, Hà Nội đã phải xin ý kiến Bộ Xây dựng, các viện nghiên cứu để có phương án xử lý. Trong quá trình này, UBND TP.Hà Nội đã phải 2 lần họp tập thể lãnh đạo, một lần vào tháng 5, một lần vào tháng 7. Tại cuộc họp vào tháng 7, UBND TP đã đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tại cuộc họp tháng 5.2018, Sở Xây dựng nêu quan điểm “sai đến đâu, xử đến đó” và đề nghị xử lý toàn bộ công trình vi phạm, vì dự án 8B Lê Trực sai từ phần móng. Đến cuộc họp tháng 7.2018, tập thể UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm tại cả 3 dự án gồm 8B Lê Trực, 302 Cầu Giấy, 102 Trường Chinh cho Công an thành phố để chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm. UBND quận Ba Đình được giao khẩn trương cưỡng chế giai đoạn 2 dự án số 8B Lê Trực, phá dỡ tầng 17 và 18 của công trình vi phạm. Trước động thái đó, Công ty may Lê Trực có văn bản gửi Hà Nội kiến nghị được tự phá dỡ tầng 17, 18 và đề nghị thành phố “không chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng”. Tuy nhiên, đến tháng 8, Sở Xây dựng có báo cáo gửi UBND TP, đánh giá chủ đầu tư “chưa tự nguyện tổ chức phá dỡ” và đề nghị chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công phá dỡ giai đoạn 2. Nhận định “vi phạm trật tự tại dự án 8B Lê Trực là phức tạp, vi phạm pháp luật về xây dựng nghiêm trọng; việc xử lý vi phạm đã được Thủ tướng chỉ đạo vào tháng 11 năm 2015”; “để giữ kỷ cương pháp luật và hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước”, Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm giai đoạn 2, phá dỡ toàn bộ tầng 17, 18 của công trình.