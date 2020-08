Chủ tịch Hà Nội: Hết kit test nhanh, người dân cứ bình tĩnh tự theo dõi

Hà Nội thuộc nhóm "nguy cơ thấp" nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn cao

Chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều 3.8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện nay, Hà Nội đã thống kê được trên 88.000 người từ Đà Nẵng trở về , nhưng theo thông tin từ Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Thông tin - Truyền thông thì “đây chưa phải con số cuối cùng”.

Phân tích nguy cơ dịch đối với Hà Nội, ông Chung cũng đưa con số so sánh cho thấy, chỉ sau gần 10 ngày có dịch, số ca lây nhiễm của Đà Nẵng đã gấp 15 - 16 lần so với Hà Nội ở giai đoạn trước (từ 6.3 - 15.4, sau 40 ngày, Hà Nội có 74 ca lây nhiễm ca cộng đồng, trung bình là 8,6 ca/triệu dân; Đà Nẵng hiện có 138 ca/hơn 1,1 triệu dân, tức là khoảng 125 ca/triệu dân), trong khi số lượng xét nghiệm của Đà Nẵng thấp hơn, đồng nghĩa với việc nguy cơ dịch tiềm ẩn ngoài cộng đồng vẫn lớn.

Các con số trên phần nào cho thấy mức độ nguy hiểm của dịch lần này. Ông Chung cũng dẫn tin từ nhóm nghiên cứu của Bộ Khoa học - Công nghệ, cho biết virus lần này tại Việt Nam giống với chủng ở Bangladesh.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền thì dẫn kết quả giải trình tự gien của Bộ Y tế cho biết, đây là chủng virus mới xâm nhập, tỷ lệ lây nhiễm cao gấp 3 lần các chủng Covid-19 đã lưu hành tại Việt Nam, nên nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng rất lớn nếu không kiểm soát tốt.

Do đó, dù hiện nay Hà Nội vẫn được đánh giá ở mức “nguy cơ thấp”, do chưa phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, thì Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Hà Nội vẫn cho rằng các mối nguy cơ tiềm ẩn là cao, bao gồm: 2 ca bệnh Covid-19 của Hà Nội (bệnh nhân thứ 447 và 459) đều hạ cánh xuống Nội Bài là môi trường đông đúc, có nguy cơ cao; hiện đang nghi ngờ bệnh nhân 620 của Hà Nam có đi qua Bến xe Nước Ngầm; 88.000 người từ Đà Nẵng trở về vẫn có nguy cơ ủ bệnh chưa có triệu chứng và chưa phát hiện do chưa được xét nghiệm...

“Phải thông báo rộng rãi để mọi người nhận thức được mức độ nguy cơ của thời kỳ này. Từ thực tế của Hà Nội và trên thế giới , có người lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 2 - 3 khi tiếp xúc với mầm bệnh thì âm tính, nhưng đến ngày 11 - 12 mới dương tính.

Thậm chí, có những trường hợp âm tính, đến ngày 22 - 23 xét nghiệm thì lại dương tính. Như vậy, Hà Nội phải đến ngày 12 - 13.8 không phát hiện thêm ca bệnh nào, cộng với việc tất cả số người từ vùng dịch về được xét nghiệm hoặc cách ly tại nhà thì mới yên tâm được”, ông Chung nêu.

Giao ban chống dịch hàng ngày đến 12.8

Nhấn mạnh tinh thần của Thủ tướng là phải quyết liệt chống dịch, nhưng không quá hoang mang, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế , ông Chung tiếp tục đề nghị truyền thông đến người dân để tự theo dõi, cách ly tại nhà, tự kiểm tra lịch trình xem mình có đi qua vùng dịch không để khai báo y tế và được xét nghiệm.

Về việc Hà Nội đã hết kit test nhanh, nên một số quận huyện vẫn còn các công dân trở về từ Đà Nẵng chưa được xét nghiệm, ông Chung đề nghị trước mắt động viên người dân yên tâm, bình tĩnh, thực hiện tự cách ly, đo thân nhiệt, vệ sinh phòng dịch thật tốt; nếu thấy dấu hiệu bất thường thì liên hệ với cơ quan y tế để được xét nghiệm Realtime-PCR.

Nêu việc trước đây Hà Nội xét nghiệm được 5.000 - 6.000 mẫu Realtime-PCR 1 ngày, nhưng nay chỉ còn 800 mẫu, ông Chung cho biết, ngày mai, 4.8, Hà Nội sẽ giao ban về chuyên đề trang thiết bị và sinh phẩm phòng dịch để đảm bảo cho các tình huống căng thẳng hơn.

Từ 3 - 12.8 là giai đoạn nguy cơ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội sẽ giao ban hàng ngày.