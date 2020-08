Tổng lực chi viện cho Đà Nẵng dập dịch

Mở rộng chuyên án ma túy do người Hàn Quốc Trung Quốc điều hành, công an bắt giữ thêm 16 nghi can, thu giữ 120 kg ma túy "đá", ketamin, thuốc lắc; 19 bánh heroin.

Công an An Giang phối hợp với Bộ Công an triệt xóa Một ổ cờ bạc quy mô lớn tại H.An Phú, tỉnh An Giang vào trưa 2.8, bắt giữ 150 con bạc.