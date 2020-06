Chủ tịch Hà Nội: Sẽ công khai nồng độ hóa chất vụ cháy ở cảng Đức Giang

Một vụ án mạng rất nghiêm trọng xảy ra hôm nay tại huyện Di Linh, Lâm Đồng làm hai chị em ruột tử vong. Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh nhân 326 không tái nhiễm Covid-19 , do đó HCDC kết thúc theo dõi Covid-19 đối với 3 người sống cùng nhà và 26 người dân sống cùng tầng chung cư với bệnh nhân này.

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.