Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 'bé trai bị đánh tại Ciputra'

Ngày 15.12, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ký công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an thành phố, yêu cầu làm rõ việc cháu bé 12 tuổi bị người đàn ông hành hung gây chấn thương sọ não tại Khu đô thị Ciputra (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức xác minh, điều tra vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật , báo cáo kết quả trước ngày 20.12.

Chị Yến cũng phản ánh, ông Hà đã dọa nạt cháu N.A: “Nếu mày không cầm vợt để tao quay làm bằng chứng tao sẽ đánh mày chết; tao quay video xong sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi mày 18 tuổi", đồng thời cho biết, "sự việc này có sự chứng kiến của một bảo vệ tại khu vui chơi chung”.

Theo chị Yến, khi được thông báo về việc con trai bị hành hung, nhục mạ, chị tới hỏi thì bị ông Hà vu khống chị là kẻ ăn cắp và truyền gen ăn cắp sang cháu N.A, đồng thời thách thức: “Cứ làm rõ sự việc đi, tôi sẽ ủng hộ”.

Bức xúc về hành động, thái độ của ông Hà, chị Yến đã yêu cầu lực lượng an ninh của Khu đô thị lập biên bản sự việc, đồng thời trình báo toàn bộ sự việc tới Công an phường Xuân Đỉnh. Sau đó, Công an phường Xuân Đỉnh đã tiến hành lấy lời khai của các bên liên quan và yêu cầu gia đình đưa bé N.A đi giám định.