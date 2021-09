Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba và chuyến công tác tại Mỹ

Đúng 21 giờ ngày 25.9, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và thực hiện các hoạt động song phương tại New York , Mỹ, từ ngày 18 - 24.9.

Trả lời báo chí về kết quả của chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đạt được tất cả mục tiêu đề ra và mang lại kết quả tổng hợp, toàn diện. Theo ông Sơn, chuyến thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc của Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tiếp tục khẳng định Việt Nam là bạn bè tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Việt Nam nhận được những cam kết và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước, các đối tác quốc tế, các công ty nước ngoài. Bên cạnh 1,05 triệu liều vắc xin Abdala của Cuba chuyển về nước theo chuyên cơ của Chủ tịch nước, các nước, các đối tác đã cam kết viện trợ và cung cấp 1,5 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Mỹ cam kết viện trợ một số lượng lớn vắc xin cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới. Riêng trong cuộc làm việc của Chủ tịch nước với Công ty Pfizer, Pfizer cam kết chuyển đủ 31 triệu liều vắc xin đã ký hợp đồng với Việt Nam ngay trong năm 2021, và 20 triệu liều vắc xin cho trẻ em khi có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn. Ngoài vắc xin, nhiều đối tác và kiều bào tại Mỹ đã hỗ trợ vật phẩm y tế với trị giá 8,8 triệu USD.

Về chuyến công tác tại New York (Mỹ), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng với sự chủ động, tích cực tham dự và phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại các Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an cùng nhiều phiên họp quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam tiếp tục khẳng định mạnh mẽ, rõ ràng với bạn bè quốc tế về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển và vươn lên, có trách nhiệm và đóng góp một cách tích cực và xây dựng vào các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới, đặc biệt là phòng chống dịch Covid -19 và phục hồi, phát triển bền vững trong và sau đại dịch. “Các thông điệp, đề xuất của Chủ tịch nước tại các phiên họp của Liên Hiệp Quốc được nhiều lãnh đạo các nước, các đối tác chia sẻ, đánh giá cao và hưởng ứng tích cực”, ông Sơn cho hay.