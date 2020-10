Chủ tịch Quốc hội: 'Hòa Bình thu ngân sách còn thấp, chưa có nguồn thu ổn định'

Cụ thể, bà Ngân cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng (gấp 1,6 lần so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 trên địa bàn ước đạt 5.000 tỉ đồng (gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ). Tổng giá trị xuất khẩu tăng 3,65 lần so với năm 2015.