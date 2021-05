Chủ tịch Quốc hội: Mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử rất đặc biệt

Trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, thông tin cuộc bầu cử lần này rất đặc biệt khi lần đầu tiên tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất, nguy hiểm nhất từ trước đến nay trên địa bàn gần một nửa số tỉnh, thành trên cả nước, nhiều nơi phải cách ly, giãn cách xã hội

Theo ông Huệ, để ứng phó với tình hình dịch bệnh, các cơ quan liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng các kịch bản, kế hoạch phòng chống lây lan Covid-19 và các tình huống thiên tai, bão lũ nảy sinh trong quá trình chuẩn bị bầu cử và đặc biệt là trong ngày bầu cử 23.5.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đang nỗ lực ngày đêm truy vết, khoanh vùng, dập dịch, bảo đảm vắc xin để duy trì các hoạt động dân sự bình thường là nền tảng quan trọng để tiến hành bầu cử thuận lợi.

Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp - Nguồn: Trang Thông tin Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực tiễn cho thấy, nhiều nơi bầu cử sớm ở Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành với 100% cử tri đi bầu, bảo đảm an toàn phòng dịch, an ninh trật tự.

Các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng đã chủ động diễn tập thực hành quy trình bầu cử, nhất là ở nơi cách ly tập trung, giãn cách, phong tỏa cục bộ ở một số địa bàn dân cư, quận, huyện để bảo đảm an toàn và cũng để nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân về bầu cử.

"Bắc Giang, Bắc Ninh đang là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nhất của dịch Covid-19 cũng đã có kế hoạch bầu cử an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử này", ông Huệ cho hay.

Công tác nhân sự Quốc hội XV chuẩn bị đúng quy trình, chặt chẽ

Theo ông Vương Đình Huệ, từ giữa năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở đó, Quốc hội thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động; UBND thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập Ủy ban Bầu cử.

Dịch bệnh Covid-19 đang rất căng thẳng tại nhiều địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh. Trong hình là nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Bắc Giang. Ảnh Gia Hân

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, HĐND, UBND và Ủy ban Bầu cử các cấp cùng cả hệ thống chính trị đã dành sự ưu tiên hàng đầu cho công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là từ sau Đại hội Đảng XIII tới nay.

Ông Huệ khẳng định, công tác nhân sự đã được chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao.

Cạnh đó, công tác tổ chức để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử trực tuyến được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định pháp luật cho thấy không chỉ là sáng kiến áp dụng trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 mà có thể áp dụng cả trong điều kiện bình thường, giúp số lượng cử tri được tiếp xúc nhiều hơn.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh được tiến hành từ xa, chặt chẽ, có sự tham gia chủ động, tích cực của quân đội và công an trên phạm vi cả nước, tập trung vào những địa bàn trọng điểm.

Ông Huệ cũng cho hay, các đoàn giám sát kiểm tra khi kiểm tra địa phương đều yêu cầu địa phương có phương án phân luồng giao thông hợp lý, tránh ùn tắc tại các điểm bỏ phiếu; kê bàn ghế, bố trí quạt mát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri bỏ phiếu; quây rèm để bảo đảm sự kín đáo khi cử tri gạch tên người ứng cử không được chọn; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không để các điểm bỏ phiếu trở thành nơi lây lan dịch trong cộng đồng và không vì dịch bệnh mà không tổ chức được bầu cử...

“Tất cả vì mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất; lựa chọn được những người thực sự xứng đáng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ trở thành đại biểu của nhân dân trong nhiệm kỳ mới”, ông Huệ khẳng định.