Chủ tịch TP.HCM yêu cầu truy gấp 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn khỏi khu cách ly

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM trưa 3.5, Chủ tịch UBND H.Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú cho biết liên quan đến bệnh nhân 2899 (ở Hà Nam), H.Củ Chi có một trường hợp F1 ở chung khách sạn là khu cách ly tập trung ở Đà Nẵng và check out (rời khỏi khách sạn - PV) cùng ngày với bệnh nhân 2899. Khi về Củ Chi, người này tiếp tục được cách ly tập trung tại khu C, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP.HCM. Do người này có tiếp xúc, trao đổi ở nhà, nên H.Củ Chi cũng thực hiện cách ly 7 trường hợp F2.