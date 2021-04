TP.HCM: Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, hai mẹ con đến BV Từ Dũ cả tuần mới khai báo

Sáng 28.4, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết dịch bệnh có xu hướng phức tạp, nhất là các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Lào… Nguy cơ dịch bệnh ở trong nước vẫn còn khi nhiều người vẫn có hành động nhập cảnh trái phép; nếu không kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh, phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu thì cực kỳ nguy hiểm.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ảnh: Sỹ Đông

Ở thời điểm cả nước chuẩn bị bước vào đợt nghỉ lễ 4 ngày, Phó thủ tướng cho rằng nếu chúng ta không có sự quyết liệt kiểm soát dịch bệnh mà để có ca nhiễm trong cộng đồng thì cực kỳ nguy hiểm bởi dịch bệnh lây lan rất nhanh.

Tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết hằng tuần đều giám sát cách ly tại khách sạn và khu cách ly tập trung để đánh giá mức độ an toàn, nếu không đạt thì phải ngưng hoạt động.

Hôm qua 27.4, HCDC phát hiện có 2 mẹ con nhập cảnh trái phép , chèo xuồng từ Campuchia vượt biên rồi về Bệnh viện Từ Dũ khám bệnh do thai 32 tuần, xuất huyết âm đạo. Dù về bệnh viện Từ Dũ từ ngày 20.4 nhưng đến ngày 26.4 mới khai nhập cảnh trái phép. Rất may là 2 trường hợp này âm tính với Covid -19, tuy nhiên theo ông Dũng, qua chuyện này cho thấy có nguy cơ xuất hiện trường hợp tương tự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết 3 tháng đầu năm có hơn 1.400 vụ nhập cảnh trái phép được phát hiện trong cả nước Ảnh: Sỹ Đông

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết có một số đối tượng không phải chuyên gia, nhà kinh tế nhưng được doanh nghiệp bảo lãnh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. TP.HCM có nhiều doanh nghiệp nên cần tăng cường kiểm tra để quản lý.

Liên quan đến công tác kiểm soát tuyến biên giới , thượng tướng Sơn cho rằng cần tăng cường kiểm soát biên giới cả đường biển và đường bộ; các địa phương huy động tuyến sau cần bọc lót cho lực lượng tuyến đầu để khi “biên phòng mà có sơ hở thì tuyến sau phát hiện kịp thời”.

Về công tác tuyên truyền, ông Sơn cho rằng cần tuyên truyền có trọng tâm, tập trung vào người dân dọc biên giới, người làm nghề biển bởi trên thực tế, có trường hợp dùng thuyền đón bà con từ nước ngoài về. “Cần tuyên truyền đến đối tượng này để nâng cao ý thức, không bao che tiếp sức cho người nhập cảnh trái phép”, thượng tướng Sơn nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết trong quý 1/2021, công an cả nước phát hiện gần 1.400 vụ nhập cảnh trái phép, có mấy chục vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.