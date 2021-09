Chưa rõ 'hình hài' thẻ xanh Covid

Khái niệm thẻ xanh Covid được lãnh đạo TP.HCM thông tin chính thức lần đầu tiên trong cuộc họp lấy ý kiến các doanh nghiệp về kế hoạch phục hồi kinh tế ngày 10.9 và nhấn mạnh đây là điều kiện cần để người dân tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ý tưởng về thẻ xanh Covid của TP.HCM là một chứng nhận điện tử dưới dạng mã QR (có thể xem trên điện thoại thông minh hoặc in ra thẻ) hoặc là một tin nhắn trên điện thoại làm công cụ thống nhất và chủ yếu để kiểm soát. Người dân có thể dùng mã này để tham gia lưu thông, tới nơi công cộng, tham gia làm việc tập trung; khai báo y tế , đăng ký tiêm vắc xin, xét nghiệm (XN); check-in tại các địa điểm công cộng.

Các tiêu chí để công nhận một người được cấp thẻ xanh Covid liên tục được điều chỉnh. Trong bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP.HCM ban hành ngày 15.9, một người có thẻ xanh Covid khi hội đủ 3 điều kiện: XN Covid-19 âm tính đối với ngành nghề phải XN định kỳ, tiêm vắc xin hoặc từng mắc Covid-19 nay đã khỏi bệnh và không tiếp xúc gần với F0 trong vòng 14 ngày.

Trong 3 điều kiện nêu trên, lãnh đạo nhiều quận, huyện đánh giá việc triển khai trên thực tế sẽ gặp nhiều rắc rối do dữ liệu về tiêm chủng, XN, F0 khỏi bệnh chưa được cập nhật đầy đủ. Mặt khác, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ngấm sâu vào cộng đồng và biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh thì rất khó để xác định một người nào đó “không tiếp xúc gần với F0 trong vòng 14 ngày”. Hơn nữa, trong bộ tiêu chí cũng không nêu cơ quan, tổ chức nào sẽ xác nhận một người nào đó không tiếp xúc với F0 trong vòng 14 ngày.

Đến nay, chính quyền TP.HCM chưa công bố chính thức về hình dạng, cách thức thể hiện của thẻ xanh Covid. Tuy nhiên, trong dự thảo chỉ thị về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế xã hội có hiệu lực từ ngày 1.10, UBND TP.HCM cho hay sẽ sử dụng các ứng dụng do Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM triển khai để cung cấp thông tin dịch tễ cho người dân cũng như phục vụ quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông an toàn. Các cơ quan, đơn vị nhà nước, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động phải đăng ký mã khai báo y tế điện tử , người dân đến liên hệ công tác, giao dịch, sử dụng dịch vụ phải khai báo y tế bằng mã QR. Nếu người dân không có thiết bị thông minh thì thực hiện khai báo y tế bằng giấy.