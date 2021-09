TP.HCM triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID

Theo Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an có thông báo đưa vào hoạt động ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Phần mềm ra đời trên cơ sở hệ thống khai báo di chuyển nội địa, lấy mã QR Code do Bộ Công an triển khai trước đó qua website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.