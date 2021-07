‘Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại’

Phát biểu tại Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức chiều ngày 28.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phòng chống dịch bệnh COVID-19 được coi là công việc quan trọng, cấp bách nhất hiện nay.

Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi lễ.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV vừa kết thúc đã kiện toàn bộ máy Nhà nước, trong đó đã tín nhiệm cao, bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Vương Đình Huệ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội. Thay mặt Chính phủ và với tình cảm chân thành, quý trọng của cá nhân, tôi nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Kính thưa các đồng chí,

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn thành viên của Chính phủ khóa XV. Thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội đối với các thành viên của Chính phủ. Chính phủ nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thượng tôn pháp luật, tuân thủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định, là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội; đồng thời, luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Chính phủ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của Chính phủ qua các thời kỳ, nhất là Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV sẽ quyết tâm tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước các cấp đoàn kết, liêm khiết; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; vì dân, gần dân, trọng dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Kính thưa các đồng chí,

Trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu và nhất là trong khu vực do biến thể mới hoành hành, Chính phủ xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là chống dịch hiệu quả và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của đất nước đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân.