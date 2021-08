Chung tay đưa vắc xin đến với mọi người

Chúng ta đừng vội tiêm vắc xin có thu phí, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đối với người lao động . Họ phải chi thêm tiền trong bối cảnh đang gặp quá nhiều khó khăn do Covid-19. Be An Các hãng vắc xin đến giờ họ vẫn khẳng định chỉ đàm phán theo cơ chế Chính phủ. Vậy nguồn vắc xin mua ở đâu, chất lượng ra sao? Đặc biệt có luật miễn trừ, đây là điều cần hết sức cẩn trọng. anhthoi hoang Tôi ủng hộ việc cho hệ thống tư nhân mua và tiêm vắc xin. Nhà nước theo dõi và quản lý về chất lượng. Có như vậy người nghèo cũng nhanh được tiếp cận tiêm miễn phí hơn, người có điều kiện cũng được quyền lựa chọn theo ý mình. thenghia