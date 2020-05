Chuyện khó tin tại Phan Thiết: Giang hồ cưỡng chiếm đất công

Như Thanh Niên đã đưa tin, gần đây, dư luận tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) xôn xao, thậm chí rất bất bình về một “ băng nhóm giang hồ ” ngang nhiên cưỡng chiếm đất công tại thủ phủ du lịch Mũi Né, trong sự bất lực của chính quyền cơ sở.

Đứng đầu “băng nhóm” này, theo phản ánh, tố cáo của nhiều người dân, đơn thư báo cáo của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, là T.T.N.N (43 tuổi) và T.V.Đ (44 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); thường được gọi là “vợ chồng N.Đ”.

Địa bàn mà “vợ chồng N.Đ” liên tục “làm mưa làm gió” chủ yếu ở P.Mũi Né, TP.Phan Thiết. Thủ đoạn của “vợ chồng N.Đ” là núp bóng danh nghĩa sang nhượng rồi ngang nhiên cưỡng chiếm, sử dụng bất hợp pháp đất công tại nhiều vị trí đắc địa ở Mũi Né.

Sau khi lấn chiếm đất công, “vợ chồng N.Đ” cho rào chắn lại bằng hàng rào xây kiên cố. Dĩ nhiên, theo người dân tố giác, các chủ dự án muốn lấy lại phải thương lượng, trả tiền cho dù “chủ đất” chẳng có lấy một mảnh giấy chủ quyền sử dụng. Ngoài ra, “vợ chồng N.Đ” còn sang nhượng, cho thuê để trục lợi, như vụ khu nhà trọ (đường Xuân Thủy) cho ông X.T thuê, là một điển hình.

Chính quyền địa phương ở đâu?

Trước sự ngang ngược, lộng hành của “băng nhóm giang hồ” trên, nhiều bạn đọc (BĐ) đã phải thốt lên “Chính quyền địa phương ở đâu?”. BĐ Thai Nguyen bức xúc viết: “Đọc bài viết này, nếu quả thật như vậy thì hỡi ôi cho chính quyền địa phương, mấy ông ở đâu mà để chúng lộng hành ghê vậy?”.

BĐ TungTung Truong VanVan đặt câu hỏi: “Kiểu vô pháp vô thiên này là sao? Chính quyền đâu rồi? Làm chính quyền là phải an dân, còn cái này dân thấy rằng mình sẽ khổ rồi...”. BĐ Văn Minh phải thốt lên: “Chuyện thật mà như bịa, chúng coi cứ như nơi không người...”. BĐ Bo Nguyễn bất bình: Không thể tin là có chuyện như thế này ở thời buổi hiện tại luôn đó, cứ như ở nơi nào xa xôi lắm!”.

Không ít BĐ đã liên tưởng “vợ chồng N.Đ” ở Phan Thiết với vợ chồng Đường “nhuệ” ở Thái Bình, bởi sự ngang ngược, táo tợn, coi thường pháp luật của vợ chồng này. BĐ Vu Nguyen bức xúc: “Cơ quan chức năng mà chỉ biết đứng quay phim là sao? Vợ chồng kẻ này cũng cỡ vụ Đường “nhuệ” à. Cần cơ quan cấp cao trừng trị”...

Mời Bộ Công an vào cuộc

Trước sự bất lực của chính quyền cơ sở, nhiều BĐ nêu nghi vấn “có hay không sự chống lưng cho vợ chồng N.Đ?”, và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ. BĐ Lộc thẳng thắn đặt vấn đề: “Có người chống lưng không mà bọn tội phạm lộng hành và thách thức các lực lượng chức năng như vậy?”.

Cùng quan điểm, BĐ Bảo Nguyễn nhận xét: “Giang hồ mà dám cưỡng chiếm đất của nhà nước thì là thứ dữ rồi, có ai chống lưng không?”. BĐ Ba***@gmail.com cũng thắc mắc: “Vì sao, như báo đăng, người dân và cán bộ cấp cơ sở có trình bày cho cấp trên mà đều rơi vào quên lãng?”.

Không hẹn mà gặp, nhiều BĐ cho rằng phải mời Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. BĐ Nguyễn Hồng Minh cho rằng “đây là một Đường “nhuệ” tại Phan Thiết” và mong muốn “Bộ Công an vào cuộc ngay”. Tuy nhiên, BĐ Tiến CP cho rằng: “Chẳng lẽ việc gì cũng phải nhờ Bộ Công an vào cuộc sao?”.