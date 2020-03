Có con trở về từ Nhật Bản bị sốt, một gia đình tự nguyện cách ly

Ngày 3.3, Sở Y tế Quảng Trị cho hay đã cách ly đối với 3 người trong một gia đình từ H.Vĩnh Linh (Quảng Trị). Theo đó, người cách ly là D.N.C (29 tuổi, trú xã Vĩnh Long, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) và bố mẹ của C.

Được biết C. là lao động tại AiKi (Nhật Bản), nhập cảnh tại sân bay Nội Bài lúc 16 giờ ngày 28.2. Lưu trú tại khách sạn ở khu vực sân bay Hà Nội; đến sáng 29.2 xuất phát từ Hà Nội về đến nhà riêng lúc 16 giờ cùng ngày.

Ngày 1.3, C. có biểu hiện rát họng, sốt nên đã tự uống thuốc ở nhà. Tuy nhiên, trên tinh thần vì cộng đồng, chủ động phòng chống dịch Covid-19, ngày 2.3, C. đã điện báo cho Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh về tình trạng sức khỏe và được đưa đi khám. Sau đó, C. cùng bố, mẹ mình đã tự nguyện xin được cách ly tập trung đề phòng dịch Covid-19.