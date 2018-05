Có nên thành lập quỹ hoạt động cho 'hiệp sĩ' bắt cướp?

LS Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn LS TP.HCM) cũng phân tích, hiện nay, theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31.7.2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua khen thưởng cho phép: “Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác”.

LS Trang nhấn mạnh, việc thành lập “quỹ phòng chống tội phạm” nhằm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên ủng hộ triển khai; một số địa phương đã áp dụng. Hơn nữa, việc đóng góp quỹ cũng dựa trên tinh thần tự nguyện của cá nhân, tổ chức nhưng chỉ nên áp dụng để khuyến khích người dân báo tin chính xác về tình hình tội phạm để lực lượng Công an chuyên trách kịp thời can thiệp và xử lý.