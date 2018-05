Có tình trạng cán bộ, lãnh đạo địa phương cố tình làm trái quy định pháp luật

Theo báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tại phiên họp, năm 2017, trong tổng số 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội giao, có 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tăng thêm 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch so với số đã báo cáo Quốc hội. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,81%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay nhờ có sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở tất cả các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Kinh tế vĩ mô ổn định, đáng chú ý là lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân đạt 3,53%, vượt mục tiêu Quốc hội đã đề ra (dưới 4%). Môi trường đầu tư, kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện đáng kể, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 9 bậc, năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc, được quốc tế đánh giá cao. Về tình hình kinh tế - xã hội quý 1, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, tốc độ tăng GDP ước đạt 7,38%, cao nhất trong các quý 1 của 10 năm trở lại đây. Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 2,82%, thấp hơn nhiều so với bình quân cùng kỳ (4,96%); lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,34%, thấp hơn so với cùng kỳ (1,66%); tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến hết tháng 3.2018 ước đạt trên 308.000 tỉ đồng, bằng khoảng 23,4% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện đạt khá, khoảng 331.200 tỉ đồng, bằng 32,2% GDP và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 54,3 tỉ USD, tăng 22% (cùng kỳ tăng 14,8%). Cân đối xuất, nhập khẩu là xuất siêu, đạt khoảng 1,3 tỉ USD.