Con bạc nhảy xuống sông...'trốn" công an

Khoảng 15 giờ ngày 22.2, một tụ điểm đánh bạc được tổ chức phía sau nhà ông N.V.M. (63 tuổi, P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, Kiên Giang). Trong lúc hàng chục con bạc đang say sưa chơi đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền thì lực lượng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an TP.Rạch Giá ập vào.