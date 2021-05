Còn dễ dãi với nạn thả rông, không rọ mõm chó đến bao giờ ?

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 20.5 tại ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An xảy ra sự việc một con chó Pitbull bất ngờ tấn công, cắn chết một nam thanh niên. Người chủ nuôi là anh H.T.H (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An) khi vào can ngăn cũng bị con chó này cắn nhiều phát vào đầu, vai, tay khiến anh trọng thương. Anh H. sau đó đã gọi điện thoại báo chị ruột đến đưa anh đi cấp cứu.