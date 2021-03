Con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 8 tháng được bổ nhiệm 2 chức

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố bị can D.T.H., bệnh nhân Covid-19 1342, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA).