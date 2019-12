Con trai Phó trưởng công an huyện Xuyên Mộc bị truy nã

Ngày 10.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định truy nã bị can đối với Ngô Xuân Quyền (27 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) về tội tổ chức đánh bạc.

Hiện Quyền đã trốn khỏi địa phương. Quyền là con trai của đại tá Ngô Xuân Huyền, Phó trưởng Công an H.Xuyên Mộc.

Quyền (đội nón) giơ tay lấy tiền của một con bạc Ảnh: Thanh Niên

Đồng phạm của Quyền là Bùi Hoàng Trung (32 tuổi, tức Trung “Huấn”) và Hồ Văn Nhật (30 tuổi, tức Sáu “mập”, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) cũng bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc.

Sáu "mập" ngậm điếu thuốc, vừa xóc đĩa Ảnh: Thanh Niên

Sòng bạc có quy mô lên đến cả tỉ đồng

Như Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội đánh bạc trong năm 2019, thì Quyền đã mở sòng bạc tại các cánh rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc) để thu tiền xâu.

Trong sới bạc do Quyền tổ chức thì Trung “Huấn” và Sáu “mập” cùng một người khác có nhiệm vụ thay nhau xóc đĩa cho các con bạc sát phạt. Trước đó ngày 6.12, PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quyền, Trung “Huấn” và Sáu “mập” cùng về tội tổ chức đánh bạc, nhưng do các bị can bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã.

Chung chi tiền thắng thua sau mỗi ván bài Ảnh: Thanh Niên

Hàng ngày, Quyền thay đổi địa điểm đánh bạc đồng thời cắt giữ người cảnh giới, bảo vệ; đưa đón các con bạc bằng xe máy đi vào sới bạc. Đây là sòng bạc có quy mô lớn với mỗi ván bài từ vài trăm triệu đồng đến cả tỉ đồng.

Sau một thời gian đột nhập vào đại sới bạc này, nhóm PV Báo Thanh Niên đã cung cấp các thông tin, hình ảnh những đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc cho cơ quan công an để lên kế hoạch triệt phá.

Đêm 29 và rạng sáng 30.11, các trinh sát của PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chia thành nhiều tổ công tác về các xã, thị trấn trên địa bàn H.Xuyên Mộc để đến nhà đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc thực hiện việc triệu tập làm việc.

Tuy nhiên, những người chủ chốt, đóng vai trò tổ chức sòng bạc như Ngô Xuân Quyền, Sáu “mập”, Trung “Huấn”... đã nhanh chóng trốn khỏi địa phương. Tính đến ngày 10.12, PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt và tạm giam 9 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị can này đều khai nhận Ngô Xuân Quyền là người tổ chức sòng bài..

Công an H.Xuyên Mộc đã xác minh đối tượng tổ chức đánh bạc là Ngô Xuân Quyền, Nguyễn Xuân Nhân (35 tuổi) và một số đối tượng khác cùng ngụ H.Xuyên Mộc. Các đối tượng thường xuyên tham gia sát phạt tại sòng bạc gồm có: Đồng Văn Thành (Thành “chiều tím”, 47 tuổi), Đỗ Đức Thịnh (Thịnh “nước mắm” 32 tuổi), Lê Xuân Hoàng (35 tuổi), Nguyễn Hùng Tâm (Mun, 30 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.

Hiện PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục truy bắt những người liên quan trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Quyền tổ chức.