Công an Bình Thuận triệt phá vụ án xăng dầu giả quy mô lớn

Theo thông tin ban đầu từ Công an Bình Thuận, đêm 20.5, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Bình Thuận phối hợp Công an H.Hàm Tân bất ngờ bao vây, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) và bà Lê Thị Yến Nhi làm chủ ở đường QL 55, thuộc TT.Tân Nghĩa, H.Hàm Tân.