Công an đã xác định được người hăm dọa Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định

Chiều 25.2, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết Công an tỉnh Bình Định đã có báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy Bình Định về kết quả điều tra, xác minh vụ việc có người đến nhà hăm dọa Giám đốc Sở VH-TT tỉnh này.

Trước đó, vào tháng 10.2020, có người đến nhà ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định, dùng lời lẽ hăm dọa “đừng có làm mạnh, làm nhẹ nhẹ cho tôi, làm mạnh không được đâu”. Lúc này, ông Xuân Chánh không có mặt ở nhà nhưng sự việc đã được camera ghi lại.

Ông Tạ Xuân Chánh đã báo cáo vụ việc lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Bình Định. Sau đó, Công an tỉnh Bình Định giao Công an TP.Quy Nhơn điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra xác minh của công an, ông Võ Văn Tiễn, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa điện ảnh (thuộc Sở VH-TT tỉnh Bình Định), đã cho người đến nhà hăm dọa ông Tạ Xuân Chánh. Vụ việc này xảy ra khi lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định chuẩn bị xử lý kỷ luật đối với ông Tiễn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tạ Xuân Chánh, cho biết sau khi có kết quả điều tra của công an, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo Ban cán sự tỉnh giao cho ngành VH-TT tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hiện Sở VH-TT tỉnh Bình Định đang xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Bình Định về cách xử lý kỷ luật đối với ông Võ Văn Tiễn theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. PV Thanh Niên đã hẹn gặp ông Võ Văn Tiễn vào ngày mai 26.2 để có thêm thông tin về vụ việc "hăm dọa giám đốc sở" cung cấp cho bạn đọc .