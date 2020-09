Công an Đồng Nai tìm bị hại của Công ty Dona House Land

Liên quan vụ ông Đỗ Sơn Tùng (37 tuổi), Giám đốc Công ty Dona House Land (trụ sở tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra thông báo đến các khách hàng của Công ty Dona House Land đến cơ quan này để được giải quyết.

Cụ thể, các khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc sử dụng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Dona House cần đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết.

Như Thanh Niên đã đưa tin , ngày 27.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Sơn Tùng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.