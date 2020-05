Công an Đồng Nai trực tiếp xử lý vụ Loan 'cá' vì 'có dấu hiệu địa phương bảo kê'

Tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 14.5, Viện KSND TP.Biên Hòa và Viện KSND H.Vĩnh Cửu (cùng Đồng Nai) đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với vợ chồng Lý Thị Loan (39 tuổi, còn gọi là Loan "cá", ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cùng đàn em để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, Viện KSND H.Vĩnh Cửu phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lý Thị Loan cùng 3 đàn em là Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Công Đại (32 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Vũ Minh Tiến (34 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Loan 'cá', bị can cầm đầu băng nhóm trấn lột ở khu vực KCN Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) ẢNH: GIA KHÁNH

Viện KSND TP.Biên Hòa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, còn gọi là Tuấn ''cá ', chồng Loan “cá”) cùng 2 đàn em là Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi Tuấn “úc”, 29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Đỗ Huy Hùng (36 tuổi, ngụ Thanh Hóa).

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ lời khai của vợ chồng Loan “cá” và đàn em, nhận thấy có dấu hiệu bảo kê của địa phương, để khách quan, Công an tỉnh Đồng Nai đã rút hồ sơ từ Công an Vĩnh Cửu về để thụ lý.

Công an TP.Biên Hòa đang lấy lời khai của Tuấn "cá", chồng của Loan "cá" Ảnh: Gia Khánh